Centcom: десантный корабль США Tripoli прибыл на Ближний Восток

На Ближний Восток прибыл американский десантный корабль Tripoli, выполняющий функцию флагмана для отряда морской пехоты. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооруженных сил (Centcom).
«Американские моряки и морские пехотинцы на борту USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.
Прибывшая на Ближний Восток группа американских военных состоит из около 3,5 тысяч человек. Также на корабле расположено авиационное крыло, включающее в себя транспортные и боевые самолеты.
Как сообщал KP.RU, США направляют силы на Ближний Восток. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее одобрил запрос Centcom о развертывании амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда морпехов в регионе.