Centcom: десантный корабль США Tripoli прибыл на Ближний Восток

США направили десантный корабль Tripoli с американскими морпехами и самолетами на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

На Ближний Восток прибыл американский десантный корабль Tripoli, выполняющий функцию флагмана для отряда морской пехоты. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооруженных сил (Centcom).

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Прибывшая на Ближний Восток группа американских военных состоит из около 3,5 тысяч человек. Также на корабле расположено авиационное крыло, включающее в себя транспортные и боевые самолеты.

Как сообщал KP.RU, США направляют силы на Ближний Восток. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее одобрил запрос Centcom о развертывании амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда морпехов в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше