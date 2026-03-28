В Украине заметили билборды с намёком на мобилизацию женщин

Как отмечает «Страна», обсуждение темы усиливается и другими фактами. Речь идёт о случаях объявления женщин в розыск за уклонение от мобилизации, даже при отсутствии у них военного или медицинского образования. По информации издания, 22 марта в розыск объявили как минимум шесть женщин, а уже на следующий день появились данные ещё о более чем 20 подобных случаях. В Харькове, как утверждается, на воинский учёт могли поставить не менее 30 женщин, при этом механизм снятия с него, по словам представителей территориальных центров комплектования, пока отсутствует.