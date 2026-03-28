Президент Tesla раскрыл алгоритм Илона Маска при руководстве компаниями

Алгоритм Маска требует сначала подвергать сомнению все требования и убирать лишнее, упрощать и оптимизировать. Кроме этого, необходимо ускорять цикл работы и автоматизировать процесс.

Источник: РБК

Предприниматель Илон Маск использует особый алгоритм из пяти шагов при руководстве своими командами в Tesla и SpaceX. Этот механизм раскрыл президент первой компании в своей книге «Алгоритм», передает The Wall Street Journal.

Алгоритм состоит из пяти шагов:

ставь под сомнение каждое требование;

убирай все лишние этапы в процессе (или детали);

упрощай и оптимизируй;

ускоряй цикл;

автоматизируй.

Как рассказал бывший президент Tesla Джон Макнилл, покинувший компанию в 2018 году, структура решения проблем была настолько обыденной, что один из руководителей компании предложил назвать ее алгоритмом, чтобы лучше доносить этот подход для всех сотрудников.

В основе алгоритма лежит мышление первого принципа, популярное у Маска, рассказал Макнилл. «Мышление первого принципа для меня — это поиск самой сути проблемы в ее составляющих, то есть разложение проблемы до атомарного уровня», — сказал он.

Новый проект Terafab имеет все признаки этого алгоритма, пишет газета. Как отмечает WSJ, часть недавней стратегии SpaceX в области ИИ — это переход к строительству дата-центров в космосе, где, по словам Маска, солнечной энергии в избытке.

Однако осуществлению плана мешает дефицит чипов. Как утверждал Маск, все мировые поставщики производят около 2% необходимого количества. Кроме этого, скорость создания новых чипов ограничена.

«Большинство бизнесменов, вероятно, сказали бы, что им остается только ждать. Не Маск», — пишет издание.

«Этот темп намного ниже желаемого, поэтому либо мы строим Terafab, либо у нас не будет чипов, а чипы нам нужны, так что мы построим Terafab», — сказал Маск.

Это и есть алгоритм, пояснил Макнилл. «У Илона три бизнеса, которые зависят от чипов, и он понимает, что эта зависимость — единая точка отказа», — сказал он.

Ключевым ингредиентом алгоритма, как отметил Макнилл, является чувство срочности в повседневной работе. Для Маска это означает сосредоточиться на одной-двух критически важных проблемах и решать их неделю за неделей.

«Я сидел на этих совещаниях и думал: “Я почти уверен, что генеральные директора наших конкурентов не проводят еженедельные инженерные обзоры и не заставляют свои компании двигаться так быстро”, — сказал Макнилл.

Говоря о запуске Terafab, Маск рассказал, что Tesla вместе со SpaceX и xAI будет строить крупнейший в мире завод по производству микросхем. Tesla отметила, что 100−200 ГВт мощностей нужно только для человекоподобных роботов Optimus, еще тераватты — для запуска в космос спутников с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии.

Ориентировочная стоимость проекта — $25 млрд, цель — выпуск от 100 млрд до 200 млрд микросхем для ИИ и памяти в год. Если проект Terafab окажется успешным, Tesla, SpaceX и xAI больше не придется конкурировать с Microsoft, Google и Amazon за производственные мощности TSMC — крупнейшего в мире производителя чипов, отмечал Forbes.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше