Президент Tesla раскрыл алгоритм Илона Маска при руководстве компаниями

Говоря о запуске Terafab, Маск рассказал, что Tesla вместе со SpaceX и xAI будет строить крупнейший в мире завод по производству микросхем. Tesla отметила, что 100−200 ГВт мощностей нужно только для человекоподобных роботов Optimus, еще тераватты — для запуска в космос спутников с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии.