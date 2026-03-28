В Махачкале мужчина спас унесенную дождевым потоком девочку. Видео

В Махачкале мужчина спас ребенка, которого уносил дождевой поток, пишут «112» и «Осторожно, новости».
По их данным, инцидент произошел на проспекте Акушинского, который затопило в результате обильных осадков. Бабушка вместе с девочкой пытались перейти дорогу. Однако ребенок упал, и его начало уносить течением. На кадрах видно, как мужчина побежал в воду и достал девочку.
В Дагестане прошли обильные дожди. По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики, осадки привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка, а также к осложнению гидрологической обстановки в Махачкале. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По информации городской администрации, спасатели эвакуировали 103 человека. Более 30 жителей находятся в пунктах временного размещения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.