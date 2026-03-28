В Махачкале мужчина спас унесенную дождевым потоком девочку. Видео

По их данным, инцидент произошел на проспекте Акушинского, который затопило в результате обильных осадков. Бабушка вместе с девочкой пытались перейти дорогу. Однако ребенок упал, и его начало уносить течением. На кадрах видно, как мужчина побежал в воду и достал девочку.