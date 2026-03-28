Первая женщина-машинист приступила к работе на БКЛ

Первая женщина-машинист приступила к работе на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, передает портал мэра и правительства столицы.
«Женщины-машинисты вернулись в профессию в январе 2021 года. Сегодня их уже около 150. Это треть коллектива Московского метрополитена», — отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Первой на Большой кольцевой линии стала машинист Юлия Худякова. До недавнего времени женщины управляли составами только на Некрасовской, Филевской и Сокольнической линиях метрополитена.
«Мой стаж машиниста пока совсем небольшой — я только начала свой путь. Но ни разу не пожалела Меня приняли в команде очень радушно, уделяли колоссальное количество времени и внимания, поддерживали. Я всегда советуюсь с коллегами и руководством, и мне охотно помогают», — рассказала девушка.
При этом набор женщин на должность машиниста продолжается, а на Большой кольцевой их число будет расти.
Ранее стало известно, что первый в России беспилотный поезд преодолел свыше 1 тысячи километров по Большой кольцевой линии. Тестирование состава, созданного на базе модели «Москва-2024», стартовало два месяца назад. Все испытания проводятся без пассажиров, но с присутствием машиниста.