В Воронеже объявили угрозу удара БПЛА

В Воронеже объявили угрозу удара беспилотника.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Угроза удара БПЛА объявлена в Воронеже, в городе работает сирена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

