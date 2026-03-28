Ждавших рейс в Петербург три дня пассажиров не стали отправлять в Россию

Напомним, рейс Air Serbia JU 4124 впервые вылетел из Белграда 26 марта. Из-за ограничений в Пулково борт сделал четыре круга в ожидании посадки, но вернулся обратно. На следующий день история повторилась: самолёт снова не смог приземлиться и ушёл в Хельсинки.