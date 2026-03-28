Ждавших рейс в Петербург три дня пассажиров не стали отправлять в Россию

Самолёт, который дважды не смог добраться до Пулково, покинул Финляндию. Однако направился он обратно в Сербию.
По данным Flightradar24, борт уже преодолел большую часть пути до Белграда. Вероятно, оттуда пассажиры через какое-то время отправятся в Россию.
Напомним, рейс Air Serbia JU 4124 впервые вылетел из Белграда 26 марта. Из-за ограничений в Пулково борт сделал четыре круга в ожидании посадки, но вернулся обратно. На следующий день история повторилась: самолёт снова не смог приземлиться и ушёл в Хельсинки.
После посадки в финском аэропорту у лайнера сломались двигатель и шасси.