Ученые дали прогноз на солнечную активность: Магнитные бури в апреле 2026 в Ростовской области

В апреле жителей Ростовской области ждет несколько магнитных бурь.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2026 года Ростовскую область могут накрыть магнитные бури. Прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассчитан до последней декады апреля.

Согласно ему, 1 и 2 апреля магнитосфера будет возбужденной, индекс поднимется до отметки 4 и выше. Такая же ситуация ожидается 6 апреля, а также 10 и 11 числа.

После небольшого затишья — с 12 по 15 апреля магнитосфера будет спокойной — геомагнитный индекс снова вырастет. С 16 апреля начнется магнитная буря, которая достигнет уровня G1 (слабая). Затем, с 18 по 21 апреля, в области сохранится возбужденная магнитосфера. Ситуация нормализуется только 22 апреля.

Медики советуют метеозависимым людям в эти дни соблюдать режим, больше отдыхать и следить за давлением. Следите за обновлениями прогнозов — ситуация может меняться.

