Инновационный учебный центр академии «Технониколь» и ННГАСУ открыли в Нижнем Новгороде

Там будут готовить кадры для строительной отрасли.

Источник: Время

Инновационный учебный центр строительной академии «Технониколь» и ННГАСУ открылся в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.

Там будут готовить кадры для строительной отрасли: обучать студентов и повышать квалификацию действующих специалистов. В учебном центре, созданном в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети», будет запущено более 30 образовательных программ. Они включат обучение по фасадным, кровельным и фундаментным системам, энергоэффективным технологиям и современным материалам.

Для действующих специалистов предусмотрен отдельный блок программ повышения квалификации. Здесь помогут развить навыки управления проектами, выстроить эффективную коммуникацию в команде и научиться лучше понимать потребности заказчика. Инфраструктура включает учебные классы, практические мастерские и пространство для командной работы. Ожидается, что ежегодно в центре будут обучаться более 1000 человек.

«Это не просто появление новой образовательной площадки, это наш общий ответ на серьезные вызовы, которые стоят сегодня перед отраслью», — подчеркнул губернатор Никитин.

Глава региона считает, что учебный центр должен помочь решить задачу по развитию малоэтажного строительства, сделать качественное и современное жилье по-настоящему доступным для нижегородских семей в рамках демографической программы и работы с участниками СВО.

«Кому, как не этому центру, создать методическую базу и разработать те решения, которые будут под силу в финансовом отношении. Желаю новому центру стать настоящей точкой кипения инженерной мысли!» — заключил глава Нижегородской области.

