Кадровые изменения произошли в системе СПО Нижнего Новгорода

Ирина Яременко возглавила Нижегородский губернский колледж, сообщает министерство образования Нижегородской области.
Она сменила на этом посту Наталью Катышеву.
Ирина Юрьевна — представитель педагогической династии. Свой профессиональный путь начинала с должности воспитателя детсада, а затем пришла в педагогическое училище в качестве преподавателя. Была председателем профсоюзной организации педагогов и студентов колледжа, педагогом-организатором, затем заняла должность замдиректора по учебно-производственной работе.
Директором Нижегородского индустриального колледжа стал Александр Никишин. На протяжении многих лет он занимал различные управленческие должности в образовательной организации. Основная его задача, которую поставил перед ним министр образования региона Михаил Пучков, — вывести работу кластера «Профессионалитет» по направлению машиностроение на новый уровень.
