Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровые изменения произошли в системе СПО Нижнего Новгорода

У двух колледжей появились новые руководители.

Источник: Время

Ирина Яременко возглавила Нижегородский губернский колледж, сообщает министерство образования Нижегородской области.

Она сменила на этом посту Наталью Катышеву.

Ирина Юрьевна — представитель педагогической династии. Свой профессиональный путь начинала с должности воспитателя детсада, а затем пришла в педагогическое училище в качестве преподавателя. Была председателем профсоюзной организации педагогов и студентов колледжа, педагогом-организатором, затем заняла должность замдиректора по учебно-производственной работе.

Директором Нижегородского индустриального колледжа стал Александр Никишин. На протяжении многих лет он занимал различные управленческие должности в образовательной организации. Основная его задача, которую поставил перед ним министр образования региона Михаил Пучков, — вывести работу кластера «Профессионалитет» по направлению машиностроение на новый уровень.

Напомним, 20 нижегородских педагогов вышли в финал областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».