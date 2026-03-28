В РФ изменятся правила рассрочки, маркировки товаров и индексации пенсий

Согласно федеральному закону № 283-ФЗ, покупатели, оформляющие рассрочку, получат защиту от скрытых комиссий. Срок выплаты составит до шести месяцев, а с 2028 года сократится до четырёх. Задолженность можно будет погасить досрочно в любое время без штрафов. Если сумма долга перед одним оператором превысит 50 тысяч рублей, сведения передадут в кредитную историю. Максимальная неустойка за просрочку не превысит 20% годовых. Изменения коснутся договоров, заключенных после 1 апреля 2026 года.