В Вологодской области ограничили работу мобильной связи из-за угрозы дронов

Ограничения на использование мобильной связи в Вологодской области введены 28 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Вологодской области ввели ограничения на работу мобильной связи из-за угрозы беспилотной атаки. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«28 марта с 18:47 на территории Вологодской области УФСБ России по Вологодской области введены ограничения использования мобильной связи», — говорится в сообщении.

Решение связано с появлением двух беспилотников, которые двигались в сторону города Череповец. Напомним, что в период ограничений мобильной связи в России работают только «белые списки», в число которых также входит сайт «Комсомольской правды».

Ранее KP.RU сообщал, что режим беспилотной опасности был отменен на территории Ярославской области. В ночь на 28 марта над регионом уничтожили более 30 украинских беспилотников.