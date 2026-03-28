В Вологодской области ограничили работу мобильной связи из-за угрозы дронов

В Вологодской области ввели ограничения на работу мобильной связи из-за угрозы беспилотной атаки. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«28 марта с 18:47 на территории Вологодской области УФСБ России по Вологодской области введены ограничения использования мобильной связи», — говорится в сообщении.
Решение связано с появлением двух беспилотников, которые двигались в сторону города Череповец.
Ранее KP.RU сообщал, что режим беспилотной опасности был отменен на территории Ярославской области. В ночь на 28 марта над регионом уничтожили более 30 украинских беспилотников.