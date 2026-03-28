Угрозу атак БПЛА объявили в Волгоградской области 28 марта

В Волгоградской области 28 марта в 21−32 ч. объявлена беспилотная опасность. Жителей региона просят не подходить к окнам и избегать открытых участков улиц.
Напомним, вечером 27 марта жители региона стали получать тревожные сообщения об угрозе атак БПЛА. А под утро в течение часа в Волгоградской области действовал режим ракетной опасности. По данным Минобороны, ночью в регионе не фиксировалось сбитий вражеских беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше