«Роскосмос» показал, как выглядит Луна при низком свете Солнца

Госкорпорация «Роскосмос» показала серию кадров лунной поверхности, сделанных с помощью телескопа Celestron 9.25. Снимки в субботу, 28 марта, опубликовали в Telegram-канале компании.
На одном из фото представлен Северный регион Луны, на втором — кратеры Теофил, Кирилл и Катарина, расположенные у Моря Нектара.
На третьем снимке можно увидеть район терминатора, где освещенная часть спутника граничит с неосвещенной. Все изображения получены днем с применением инфракрасного фильтра.
— Низкое Солнце вытягивает длинные тени, которые подчеркивают детали рельефа: террасированные склоны крупных кратеров, цепочки малых кратеров, гряды выбросов от ударов, — добавили в сообщении.
Такие условия помогают рассмотреть структуру лунной поверхности более детально, включая элементы, которые при более высоком положении Солнца остаются незаметными.
