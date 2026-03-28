В Балтийском море горбатый кит дважды за неделю застрял на мелководье

Кита весом около 15 тонн обнаружили 23 марта у общины Тиммендорфер-Штранд. Спасатели пытались помочь ему выбраться, прорыв канал в песчаной отмели. В ночь на 27 марта животное смогло уйти в более глубокую воду, однако позже снова вернулось к побережью.