«Технические требования отличаются». «Белджи» объяснила отказ обслуживать автомобили Geely из Китая, ввезенные по параллельному импорту

«Белджи» объяснила в эфире телеканала ОНТ отказ обслуживать автомобили Geely из Китая, ввезенных по параллельному импорту.
Как писала «Комсомолка», с 12 марта авторизованными дилерами «Белджи» больше не принимаются на сервисное обслуживание автомобили Geely, которые были реализованы не через официальную дилерскую сеть в республике. Среди причин называли конструктивные отличия авто китайской и белорусской сборки, а также отсутствие в авторизованных СТО технической и ремонтной документации, разные настройки диагностического оборудования.
«Технические требования, которые есть в России, Беларуси, Европе, отличаются от тех требований, которые есть в Китае. У нас не одинаковые. Поэтому, когда в Китае появляется машина для китайского рынка, у нас еще проходит не менее года по омологации этой машины для того, чтобы она могла эксплуатироваться на европейском рынке», — добавил в телеэфире директор «Белджи» Геннадий Свидерский.
Он отметил, что сотрудники и сервисные центры прошли обучение:
«Соответственно, мы можем гарантировать, что те действия, которые мы производим по машинам, произведенным на заводе, и поставляемые заводом, они имеют гарантии».
Также в сюжете отметили, что «Белджи» ведет переговоры с брендом Geely об ограничении ввоза коммерческими компаниями названного типа авто.
Ранее мы писали, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 28 марта и 4 апреля.
А «Минсктранс» сказал пассажирам, что делать после подорожания со старыми талонами.
Тем временем гомельчанин оплатил штрафы за безбилетный проезд лишь после отключения интернета.