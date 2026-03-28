«Технические требования отличаются». «Белджи» объяснила отказ обслуживать автомобили Geely из Китая, ввезенные по параллельному импорту

«Белджи» пояснила отказ обслуживать Geely из Китая из параллельного импорта.

Источник: Комсомольская правда

«Белджи» объяснила в эфире телеканала ОНТ отказ обслуживать автомобили Geely из Китая, ввезенных по параллельному импорту.

Как писала «Комсомолка», с 12 марта авторизованными дилерами «Белджи» больше не принимаются на сервисное обслуживание автомобили Geely, которые были реализованы не через официальную дилерскую сеть в республике. Среди причин называли конструктивные отличия авто китайской и белорусской сборки, а также отсутствие в авторизованных СТО технической и ремонтной документации, разные настройки диагностического оборудования.

«Технические требования, которые есть в России, Беларуси, Европе, отличаются от тех требований, которые есть в Китае. У нас не одинаковые. Поэтому, когда в Китае появляется машина для китайского рынка, у нас еще проходит не менее года по омологации этой машины для того, чтобы она могла эксплуатироваться на европейском рынке», — добавил в телеэфире директор «Белджи» Геннадий Свидерский.

Он отметил, что сотрудники и сервисные центры прошли обучение:

«Соответственно, мы можем гарантировать, что те действия, которые мы производим по машинам, произведенным на заводе, и поставляемые заводом, они имеют гарантии».

Также в сюжете отметили, что «Белджи» ведет переговоры с брендом Geely об ограничении ввоза коммерческими компаниями названного типа авто.

