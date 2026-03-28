Глава IBU не хочет возвращать российских биатлонистов на соревнованования

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен возвращать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: Аргументы и факты

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен возвращать российских спортсменов к участию в соревнованиях. Об этом в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону сообщил глава организации Олле Далин.

По словам Далина, союз придерживается прежней позиции и не планирует допуск россиян к стартам. Он отметил, что российская сторона оспаривает данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), в то время как IBU отстаивает свою позицию.

«Мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования. Россияне протестуют в CAS, мы защищаемся. Увидим, что будет», — сказал Далин.

Также он добавил, что слушания по делу могут состояться через несколько месяцев.

Российские биатлонисты не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.

В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в CAS с требованием отменить решение о недопуске российских спортсменов к турнирам под эгидой IBU.