Парикмахер Саккас назвал ошибки в уходе за волосами, ухудшающие их состояние

Многие люди совершают ошибки, которые значительно ухудшают состояние волос. О них в беседе с Daily Mail рассказал знаменитый парикмахер и глобальный директор Toni&Guy Кос Саккас.
Во-первых, волосы рекомендуется расчесывать перед мытьем. Кроме того, эксперт обратил внимание на использование слишком горячей воды и большого количества шампуня.
По словам специалиста, высокие температуры и обилие очищающего средства тоже повреждают кожу и приводят к пушистости волос.
— Спешить некуда — потратьте две-три минуты на смывание шампуня. Остатки продукта могут вызвать раздражение на коже головы и замедлить рост волос из-за закупоренных фолликулов, — добавил он.
Помимо этого, Саккас рассказал о правильном применении кондиционера. Сначала средство нужно нанести на кончики волос, а уже после распределить его по всей длине, передает издание.
Рацион питания тоже оказывает значительное влияние на состояние волос и кожи головы, сообщила врач-трихолог Екатерина Пащенко. Она поделилась основными принципами правильного питания.