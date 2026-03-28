На Кузбассе мужчина лечил рак антисептиком и попал в больницу с галлюцинациями

Бред и агрессия: кузбассовец пил антисептик от рака и попал в реанимацию с галлюцинациями.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кузбасса пил антисептик из интернета, чтобы вылечить рак, и попал в больницу с тяжелым отравлением. Об этом сообщает издание vse42.ru.

16 марта в кемеровскую больницу имени Подгорбунского поступил мужчина с симптомами поражения мозга. Врачи сначала подозревали черепно-мозговую травму, но токсикологи нашли другую причину. Пациент был агрессивен, неадекватен и постоянно повторял фразу — название антисептика. Диагноз поставили благодаря необычному сине-зеленому оттенку мочи.

Выяснилось, что мужчина нашел в интернете метод лечения онкологии и 10−12 дней пил антисептик. Препарат предназначен только для наружного применения. После курса дезинтоксикации, 26 марта, его выписали в удовлетворительном состоянии.

