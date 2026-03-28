Глава IBU заявил о нежелании возвращать биатлонистов из России на соревнования

Международный союз биатлонистов (IBU) в ближайшее время не планирует возвращать российских спортсменов на соревнования даже в нейтральном статусе. Об этом заявил президент организации Олле Далин в ходе визита на чемпионат Украины по биатлону.
Причиной решения является продолжающаяся специальная военная операция (СВО).
— Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет, — цитирует его РБК.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), в свою очередь, снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом.
Кроме того, 7 марта Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола допустила российских спортсменов до молодежных и юношеских международных соревнований.
В феврале Международная федерация скалолазания также приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.