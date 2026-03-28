Al Hadath: у крупнейшей промзоны в Абу-Даби тушат возгорания после атаки Ирана

Иранские военные атаковали Абу-Даби. Два возгорания возникли вблизи крупнейшей промзоны Халифа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Пожарные занимаются двумя случаями возгорания близ промзоны Халифа», — говорится в материале.
США между тем хотят усилить военное присутствие на Ближнем Востоке. Американское руководство планирует направить в кризисный регион авианосец USS George H.W. Bush. Это будет уже третий боевой корабль США, размещенный вблизи Ирана. Авианосец планируется передать американскому Центральному командованию для дальнейших операций.
Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.