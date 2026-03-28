Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магия ручной работы: как в Калининградском музее искусств оживили сказки Гофмана

Калининградский музей изобразительных искусств отметил 27 марта Всемирный день театра необычным взглядом на свою экспозицию. В постоянной выставке «Город Гофмана. Тайны двух миров» можно разглядывать настоящие театральные декорации — правда, созданные для мультфильма.

23

Художники-бутафоры изготовили для «Гофманиады» сотни мелких предметов: часы, шкатулки, письменные принадлежности, посуду, книги. В ход пошли дерево, папье-маше, картон, фольга, оргалит, акрил, бархат, стекло, бисер, кусочки пластиковых бутылок и пакетов. И даже гречка с пшеном. За образцы брали реальные интерьеры эпохи Гофмана.

Каждая вещица отражает увлечения писателя: рукописи, скрипка, канцелярия. И, конечно, герои его сказок. Театр начинается с вешалки, а мир Гофмана — с этих удивительных мелочей. В музее их можно разглядывать бесконечно.