В Харьковской области орудуют банды, участниками которых являются дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в российских силовых структурах.
— Преступные сообщества не только без стеснения торгуют в соцсетях амуницией и беспилотниками, но и совершают разбойные нападения, убивая местных жителей, — цитирует источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов не могут справиться с ситуацией. Для некоторых случаев даже используются специальные подразделения.
Тем временем дезертирство военных ВСУ с позиций под Купянском в Харьковской области обрело массовый характер из-за проблем с энергоснабжением и безразличия командования.
В январе под Черниговом украинские правоохранители задержали двух дезертировавших военных украинской армии и их подельницу — вместе они занимались заказными поджогами.
Согласно данным на 6 ноября 2025 года, военные потери Киева, включая безвозвратные и санитарные, составили 1,7 миллиона человек. Число дезертиров может достигать 400 тысяч.