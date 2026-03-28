Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дезертиры ВСУ начали сбиваться в банды и нападать на жителей Харьковской области

В Харьковской области орудуют банды, участниками которых являются дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в российских силовых структурах.

— Преступные сообщества не только без стеснения торгуют в соцсетях амуницией и беспилотниками, но и совершают разбойные нападения, убивая местных жителей, — цитирует источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов не могут справиться с ситуацией. Для некоторых случаев даже используются специальные подразделения.

Тем временем дезертирство военных ВСУ с позиций под Купянском в Харьковской области обрело массовый характер из-за проблем с энергоснабжением и безразличия командования.

В январе под Черниговом украинские правоохранители задержали двух дезертировавших военных украинской армии и их подельницу — вместе они занимались заказными поджогами.

Согласно данным на 6 ноября 2025 года, военные потери Киева, включая безвозвратные и санитарные, составили 1,7 миллиона человек. Число дезертиров может достигать 400 тысяч.