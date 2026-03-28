Семак: Дуран улетел к врачу в Барселону во время паузы на матчи сборных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Джон Дуран отправился к врачу в Барселону во время международной паузы на матчи сборных. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак.
«Вендел вылетел по семейным вопросам. Дуран летал в Барселону к доктору, у него свои проблемы. Этот период мы используем, чтобы все болячки залечить тем, кому это нужно», — сказал Семак.
Дуран перешел в «Зенит» из «Аль-Насра» из Саудовской Аравии в январе 2026 года на правах аренды. Колумбийский форвард сыграл за сине-бело-голубых шесть матчей и забил два мяча.