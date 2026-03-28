У донора на Кузбассе начались судороги при сдаче крови для онкобольного ребенка

У донора на Кузбассе случился обморок и судороги при сдаче крови для онкобольного ребенка. Об этом сообщает издание vse42.ru.
В день процедуры женщину попросили срочно помочь ребенку, и она согласилась без раздумий. Во время забора крови у донора дважды случился обморок, начались судороги и сжалась челюсть.
Ее экстренно госпитализировали в отделение неврологии. Врачи провели видео-ЭЭГ-мониторинг и готовятся к МРТ головного мозга. Предположительная причина приступа — эмоциональный стресс.
Прогноз благоприятный: пациентка уже получает эффективное лечение и скоро будет выписана. Об этом сообщили в пресс-службе больницы имени Подгорбунского.
