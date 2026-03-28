В Ливане число погибших медицинских работников в марте достигло 51 человека

В мрте число медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей в Ливане, достигло 51 человека, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его данным, на юге страны в результате пяти нападений на медицинские учреждения погибли девять фельдшеров.
«В результате чего число медицинских работников, погибших в этом месяце, достигло 51 человека», — написал он в соцсетях.
Гебрейесус отметил, что март стал вторым по смертности месяцем для медицинских работников с октября 2023 года, когда ВОЗ начала отслеживать атаки на медицинские учреждения в Ливане. Глава ВОЗ подчеркнул, что повторяющиеся атаки серьезно нарушают оказание медицинской помощи на юге Ливана. В настоящее время закрыты четыре больницы и 51 центр первичной медпомощи, а несколько других учреждений получили частичные повреждения и работают в ограниченном режиме.
Ранее сообщалось, что журналисты телеканалов Al Mayadeen Фатима Фтуни и Al Manar Пли Шаэйб погибли на юге Ливана при ударе израильского беспилотника.