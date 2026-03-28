В Ливане число погибших медицинских работников в марте достигло 51 человека

Гебрейесус отметил, что март стал вторым по смертности месяцем для медицинских работников с октября 2023 года, когда ВОЗ начала отслеживать атаки на медицинские учреждения в Ливане. Глава ВОЗ подчеркнул, что повторяющиеся атаки серьезно нарушают оказание медицинской помощи на юге Ливана. В настоящее время закрыты четыре больницы и 51 центр первичной медпомощи, а несколько других учреждений получили частичные повреждения и работают в ограниченном режиме.