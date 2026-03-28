На Украине арестовали экс-министра аграрной политики Сольского

На Украине суд арестовал бывшего министра аграрной политики страны Николая Сольского, которого подозревают в организации схемы фиктивной продажи зерна. Об этом в субботу сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Он уточнил, что экс-чиновник может выйти под залог в размере $1,4 млн (63,7 млн гривен).
«Сумма залога соответствует полному размеру ущерба, нанесенного потерпевшей стороне и подтвержденного экспертизой», — написал украинский генпрокурор в своем Telegram-канале.
Гособвинение запросило аналогичную меру пресечения для еще двух фигурантов уголовного дела. Участниками схемы являются директор и технический руководитель аграрного предприятия. Всем троим предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. В рамках дела в Киеве и области прошло 26 обысков.
По версии следствия, подозреваемые пытались продать 7 тыс. тонн несуществующего зерна кукурузы.
Сольский возглавил министерство аграрной политики и продовольствия Украины в марте 2022 года. В конце апреля 2024 года его обвинили в незаконном завладении госземлей общей площадью 2 493 га. На фоне коррупционного скандала чиновник ушел в отставку.
