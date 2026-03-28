Работы на энергообъектах Лакского района Дагестана начнут после расчистки дороги

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению энергоснабжения на энергообъектах в Лакском районе Республики Дагестан, где в результате проливных дождей сошел сель и заблокировал дорогу, начнут после расчистки трассы. Об этом сообщили в филиале «Россетей Северный Кавказ “Дагэнерго”.