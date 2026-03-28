Работы на энергообъектах Лакского района Дагестана начнут после расчистки дороги

На участке из-за проливных дождей сошел сель и заблокировал дорогу.

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению энергоснабжения на энергообъектах в Лакском районе Республики Дагестан, где в результате проливных дождей сошел сель и заблокировал дорогу, начнут после расчистки трассы. Об этом сообщили в филиале «Россетей Северный Кавказ “Дагэнерго”.

«Проезд к энергообъектам в Лакском районе Дагестана заблокирован сходом селя. Энергетики вынуждены дождаться расчистки дорожного полотна, чтобы получить доступ к пострадавшей от удара стихии линии электропередачи и устранить технологическое нарушение», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение 16 районов Дагестана и в Махачкале частично ограничено из-за непогоды. Филиал «Дагэнерго» перешел на особый усиленный режим функционирования.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, обильные осадки начнут ослабевать и полностью прекратятся к ночи. Ранее в пресс-службе администрации Махачкалы информировали, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. По данным республиканского управления МЧС, спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных участков.