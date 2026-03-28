В Ростове полиция назвала фейком закрытие опорного пункта в Суворовском

В донском главке МВД опровергли эту информацию.

В Ростове полиция назвала фейком закрытие опорного пункта в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения, автор которых говорил о якобы закрытом пункте на улице Петренко, 16. В донском главке МВД опровергли эту информацию, подчеркнув, что пункт работает в штатном режиме.

Как пояснили в ведомстве, участковый пункт полиции, о котором идёт речь в публикациях, работает в штатном режиме. Жители Суворовского могут обращаться со своими вопросами по вторникам и четвергам (с 18:00 до 19:00), а также в каждую вторую субботу месяца (с 15:00 до 16:00).