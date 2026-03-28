Десантный корабль США Tripoli с 3500 военными прибыл на Ближний Восток

Десантный корабль USS Tripoli с группой, состоящей из около 3,5 тысячи моряков и пехотинцев, прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM). Об этом в субботу, 28 марта, сообщили представители CENTCOM.
Этот корабль класса America — флагман десантной готовой группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.
На борту находятся транспортные и штурмовые самолеты, а также десантно-штурмовые и тактические активы, передает пресс-служба командования в социальной сети X.
До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что предназначавшееся для Украины американское оружие может быть перенаправлено на Ближний Восток.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что представители культуры, которые в начале СВО подписывали письма с ее осуждением, сейчас не высказываются против агрессии в отношении Ирана.