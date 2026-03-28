Завод компании EGA в Абу-Даби получил серьезные повреждения из-за ударов Ирана

«Предприятие в Аль-Тавеле получило значительные повреждения в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа в Абу-Даби», — сообщает компания.
В EGA также заявили, что в результате произошедшего несколько сотрудников завода получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает. Оценка ущерба, нанесенного предприятия, продолжается.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по территории Абу-Даби. Это привело к возникновению двух возгораний в районе крупнейшей промзоны Халифа.
Узнать больше по теме
