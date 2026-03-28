Завод компании EGA в Абу-Даби получил серьезные повреждения из-за ударов Ирана

Несколько сотрудников завода EGA в Абу-Даби пострадали в результате ракетных и беспилотных атак Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Компания Emirates Global Aluminum (EGA) заявила о серьезных повреждениях, зафиксированных на заводе в Абу-Даби в результате атаки Вооруженных сил Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

«Предприятие в Аль-Тавеле получило значительные повреждения в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа в Абу-Даби», — сообщает компания.

В EGA также заявили, что в результате произошедшего несколько сотрудников завода получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает. Оценка ущерба, нанесенного предприятия, продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по территории Абу-Даби. Это привело к возникновению двух возгораний в районе крупнейшей промзоны Халифа.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
