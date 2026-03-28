Семак согласен, что пенальти в игре с махачкалинским «Динамо» не стоило назначать

«Зенит» в той игре победил со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак согласен, что пенальти в матче первого этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0) не должны были назначать. Об этом он заявил журналистам.

«Вопрос в последовательности. Вы (СМИ — прим. ТАСС) набрасываетесь на судью, который поставил пенальти [в игре] с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого такой же пенальти ставят в матче “Динамо” — “Оренбург”. Как судье поступить в момент, когда предыдущий арбитр ставит пенальти? То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом нет. Таких примеров море. Вопрос в понимании и последовательности тех решений, которые трактуются. У меня к этому вопрос, а не к тому, что кто-то ошибается или нет. Ошибаются все», — сказал Семак.

В следующем раунде Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 8 апреля на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 20:45 мск.