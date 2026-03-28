Валерий Карпин высказался о желании провести матч сборной России в Ростове

Пока возникают трудности с логистикой.

Бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о желании провести матч сборной России в донской столице. О такой вероятности он заявил после игры в Краснодаре. Там 27 марта в товарищеском матче встретились сборная России и национальная команда Никарагуа.

Валерий Карпин сейчас является главным тренером сборной России по футболу. Он поделился своими размышлениями относительно того, чтобы одна из игр российской сборной прошла в Ростове.

По словам главного тренера, пока возникают трудности с логистикой из-за закрытого аэропорта. Однако решение зависит от Российского футбольного союза. Добавим, следующая игра пройдёт 31 марта в Санкт-Петербурге против сборной Мали.