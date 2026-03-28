Пенсионерка в Сибири отсудила у банка почти 3 млн рублей после перевода мошенникам

Пенсионерка из Новосибирска отсудила у банка почти три миллиона рублей после перевода денег мошенникам. Об этом сообщает издание amic.ru.
76-летняя женщина накопила 1,4 миллиона рублей и в феврале 2024 года открыла два вклада. Вскоре ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили продиктовать пароль от «Госуслуг». Утром 18 июня со счетов начали списывать деньги. Женщина пыталась заблокировать счета, но сотрудник банка предложил подождать проверки. За это время мошенники сняли 850 тысяч, 150 тысяч и 400 тысяч рублей.
В полиции уголовное дело возбудили, но позже закрыли. Банк отказался возвращать деньги. Тогда пенсионерка обратилась к адвокату и подала в суд.
В ходе разбирательства выяснилось: злоумышленники получили доступ к «Госуслугам» и сим-карте пенсионерки. Система банка зафиксировала подозрительные операции — смену мобильного устройства и переводы трем разным получателям. Сотрудник звонил клиентке, но трубку взяла мошенница. Фоноскопическая экспертиза подтвердила: голос на записи принадлежит молодой женщине, а не 76-летней пенсионерке.
Суд первой инстанции взыскал с банка 1,4 миллиона рублей убытков и 64 тысячи судебных расходов. Областной суд добавил еще 1,4 миллиона неустойки. В решении указано: банк не проверил операции на признаки мошенничества и не проявил должной осмотрительности.
Деньги пенсионерке пока не вернули. Теперь она не разговаривает с незнакомцами.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!