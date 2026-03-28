Пенсионерка в Сибири отсудила у банка почти 3 млн рублей после перевода мошенникам

76-летняя женщина накопила 1,4 миллиона рублей и в феврале 2024 года открыла два вклада. Вскоре ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили продиктовать пароль от «Госуслуг». Утром 18 июня со счетов начали списывать деньги. Женщина пыталась заблокировать счета, но сотрудник банка предложил подождать проверки. За это время мошенники сняли 850 тысяч, 150 тысяч и 400 тысяч рублей.