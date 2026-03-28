Турнир по карате в КЧР собрал свыше 1 тыс. спортсменов

ЧЕРКЕССК, 28 марта. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по карате начались в Карачаево-Черкесии в субботу и объединили более 1,1 тыс. спортсменов из 24 регионов страны. Турнир посвящен памяти мастера спорта России международного класса Аслана Кокаева, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
«От всей души приветствую участников, тренеров, судей и гостей, которые приехали к нам из 24 регионов страны. В этом году турнир объединил более 1 100 спортсменов. Карате — это не только спорт, но и особая философия, основанная на уважении, дисциплине и силе духа. Именно эти качества воспитывают настоящих чемпионов — не только на татами, но и в жизни. Желаю всем участникам честной борьбы, достойных побед и ярких выступлений», — написал он в своем Telegram-канале.
Двухдневные соревнования проходят при поддержке «Единой России». «Партия последовательно содействует развитию спорта, популяризации здорового образа жизни и поддержке молодежи. Благодаря таким инициативам создаются условия для воспитания сильного, целеустремленного поколения», — отметил Темрезов.
Всероссийский мастерский турнир памяти Аслана Кокаева проводится в Карачаево-Черкесии в пятый раз. В 2026 году он собрал рекордное количество участников — вдвое больше, чем в 2025 году, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального отделения «Единой России».