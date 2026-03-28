Роскосмос показал сделанные телескопом Celestron 9.25 детальные фото Луны

Источник: Аргументы и факты

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале серию детализированных снимков поверхности Луны, полученных с использованием телескопа Celestron 9.25.

На одном из изображений представлен северный регион спутника, на другом зафиксированы кратеры Теофил, Кирилл и Катарина, расположенные вблизи Моря Нектара. Третий кадр сделан в районе терминатора — границы между освещенной и неосвещенной частями Луны. Все снимки были получены в дневное время с применением инфракрасного фильтра.

В «Роскосмосе» сообщили, что при низком положении Солнца формируются протяженные тени, которые позволяют подчеркнуть мельчайшие элементы рельефа, включая террасированные склоны крупных кратеров, цепочки малых кратеров и гряды выбросов, образовавшиеся в результате ударов.

Отмечается, что такие условия съемки дают возможность более детально изучить структуру лунной поверхности, в том числе элементы, которые остаются малозаметными при более высоком положении светила.

Ранее «Роскосмос» показал кадры Антарктиды из космоса. На них можно рассмотреть остров Роберт, который был открыт в 1918 году.