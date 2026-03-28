В Буйнакске из-за угрозы оползней для жителей организовали ПВР

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Пункт временного размещения организован для жителей в Буйнакске, где возникла угроза оползней, сообщили в городской администрации.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Буйнакске из-за непогоды возникла угроза оползней, жителей эвакуируют в безопасные места.
«Администрацией города организован пункт временного размещения жителей, попадающих под оползневые процессы, в частности жителей улиц Крылова, Махмуда, Кутузова, С. Лазо и прилегающих к ним улиц. Он будет располагаться в общежитии Сельскохозяйственного колледжа. Горожанам будет оказана вся необходимая помощь, включая горячее питание», — говорится в сообщении.
В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС, на территории всего региона — режим повышенной готовности.
Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. Без электроснабжения в регионе остаются 110 тыс. абонентов. Сильные дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушению пролетов железнодорожных мостов. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы.