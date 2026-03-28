Гражданская авиация с 29 марта переходит на весенне-летнее расписание

Весенне-летнее расписание будет действовать до последней субботы октября.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация сообщила, что в ночь на 29 марта гражданская авиация перейдет на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до последней субботы октября 2026 года.

«Внутри страны появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям», — сказано в сообщении агентства на платформе Мах.

Среди зарубежных направлений в весенне-летнем сезоне, по данным Росавиации, появятся полеты из Нижнего Новгорода в Сербию, из Краснодара в Анталью и Шарм-эш-Шейх, из Калининграда в Анталью и в Ереван, из Жуковского в Стамбул.

В летнем сезоне новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia начнет выполнять полеты по 5 маршрутам из Ташкента в Москву и регионы России.

Агентство также назвало топ-5 международных маршрутов для российских авиакомпаний. Возглавил список Узбекистан (67 маршрутов). Далее идут Китай (57), Турция (55), Таиланд (35) и Египет (33).

В Росавиации добавили, что сейчас прямое авиасообщение из России открыто с 37 странами. В шесть из них полеты временно приостановлены. Речь идет о Бахрейне, Ираке, Иране, Израиле, Катаре и Кувейте.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила рекомендации приостановить продажу билетов в ОАЭ.