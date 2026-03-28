В Дагестане волонтеры ЕР оказывают адресную поддержку пострадавшим от стихии

Активисты, в частности, занимаются обустройством спальных мест и расселением людей.

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры «Единой России» оказывают помощь в расселении пострадавших от стихии жителей Дагестана и адресную поддержку жителям республики, сообщается в Telegram-канале партии.

«Волонтеры “Единой России” и МГЕР помогают пострадавшим от стихии жителям Дагестана. Активисты занимаются обустройством спальных мест, расселением людей, оказывают адресную поддержку жителям вместе со спасателями и коммунальными службами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Штаб общественной поддержки «Единой России» работает круглосуточно: жители и сотрудники аварийных служб могут зарядить там телефоны, согреться, получить горячее питание.

В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС, на территории всего региона — режим повышенной готовности. Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. В ряде районов без электричества остались более 320 тыс. человек. Сильные дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушился железнодорожный мост в Хасавюрте. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
