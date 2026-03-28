LAntiDiplomatico: Киев оказался в тяжелой ситуации из-за конфликта США и Ирана

Украина оказалась в тяжелой ситуации, став главной жертвой последствий конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание LAntiDiplomatico.
Согласно источнику, признаки тяжелого положения Киева появились еще несколько дней назад, на фоне сообщений о приостановке поставок американских вооружений из-за конфликта с Ираном.
Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное для Украины вооружение на Ближний Восток. Решение связано с незваной у США боеприпасов на фоне военной операции против исламского государства.