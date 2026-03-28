LAntiDiplomatico: Киев оказался в тяжелой ситуации из-за конфликта США и Ирана

Украина приняла на себя удар из-за сокращения поставок оружия от США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Украина оказалась в тяжелой ситуации, став главной жертвой последствий конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание LAntiDiplomatico.

«Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», — говорится в материале.

Согласно источнику, признаки тяжелого положения Киева появились еще несколько дней назад, на фоне сообщений о приостановке поставок американских вооружений из-за конфликта с Ираном.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное для Украины вооружение на Ближний Восток. Решение связано с незваной у США боеприпасов на фоне военной операции против исламского государства.

