В Ярославле в Волковском театре состоялась премьера спектакля «Буря» по Шекспиру

По словам Созонова, спектакль рассказывает о конфликте мужского и женского, о принятии друг друга, о том, что женская мудрость способна победить агрессию, облагородить, дать жизнь. «По сути дела, это последняя пьеса Шекспира, в которой Шекспир прощается с театром, и там словами Просперо говорит сам Шекспир. Но есть же еще одна теория, что Шекспир — это вообще женщина, которая не могла публиковаться, и поэтому она писала под псевдонимом, мужским псевдонимом. Так что, вы знаете, мы в чем-то возвращаем заслуги той самой женщины, которая не состоялась успешной писательницей», — сказал Созонов.