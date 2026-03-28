В Ярославле в Волковском театре состоялась премьера спектакля «Буря» по Шекспиру

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Трагикомедию «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира представили 28 марта на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. Спектакль поставил главный режиссер театра Александр Созонов, передает корреспондент ТАСС.
«Это прекрасное поэтическое сочетание несочетаемого: насилие, любовь, страсть, ревность, какие-то исторические аллюзии, и, в то же время, такой мощный гуманистический фундамент — это все Шекспир. Это требует интенсивного проживания от артистов, это требует яркой формы, очень точной настройки артистов и такой симфонической работы и, конечно, сочетание несочетаемого — это то, чем силен и прекрасен не только русский психологический, режиссерский, репертуарный театр, но и Первый русский (Театр драмы им. Ф. Волкова — прим. ТАСС)», — рассказал журналистам режиссер.
В постановке Созонова переосмыслен образ главного героя пьесы — волшебника Просперо, в центр сюжета режиссер ставит женщину. Просперо потеряла мужа и герцогство после дворцового переворота, с дочерью Мирандой укрылась на колдовском острове. Мать и дочь долгое время жили в закрытом женском мире, полном колдовства и тайны. С помощью магии Просперо устраивает бурю, в которую попадает корабль, где находятся все, кто виновен в гибели ее мужа и потери трона.
В постановке используются виртуальные декорации, видео-дизайн, музыкальные вставки. Артисты поют, танцуют и взмывают в воздух, на сцене появляются музыканты. Главную роль Просперо исполнила актриса Наталья Асанкина.
По словам Созонова, спектакль рассказывает о конфликте мужского и женского, о принятии друг друга, о том, что женская мудрость способна победить агрессию, облагородить, дать жизнь. «По сути дела, это последняя пьеса Шекспира, в которой Шекспир прощается с театром, и там словами Просперо говорит сам Шекспир. Но есть же еще одна теория, что Шекспир — это вообще женщина, которая не могла публиковаться, и поэтому она писала под псевдонимом, мужским псевдонимом. Так что, вы знаете, мы в чем-то возвращаем заслуги той самой женщины, которая не состоялась успешной писательницей», — сказал Созонов.
Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Назван в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является обладателем четырех национальных театральных премий «Золотая маска», премии К. С. Станиславского «За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России». Ежегодно театр проводит международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль «Будущее театральной России».