Определены первые чемпионы России в танцевальном спорте среди профессионалов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Евгений Никитин и Анастасия Милютина из московского «Латинского квартала» стали чемпионами России по танцевальному спорту в европейской программе среди профессионалов. Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Второе место заняли Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова из московской «Академии». Бронзовые медали завоевали Александр Борисов и Светлана Рубина из московской «Империи».
Также были определены победители и призеры чемпионата по танцевальному спорту в латиноамериканской программе среди профессионалов. Золото завоевали Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева из ярославского клуба «5+5», второе место у Павла Звычайного и Полины Телешовой из «Априори» из Долгопрудного. Бронзовые медали завоевали Андрей Киселев и Анастасия Киселева из московского «Русского клуба».
Чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов прошел впервые. Турнир открыла президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. «Сегодня действительно исторический момент, первый официальный чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов. Сегодня вы задаете тон, темп, уровень, которым будут следовать те, кто придет за вами. Я очень надеюсь, что вы сумеете не только показать свое профессиональное мастерство, но и раскрыть свою душу, показать свою историю, позволить заглянуть внутрь вашей пары, прочесть то, что вы захотите нам рассказать», — сказала Ерастова, которая награждала победителей и призеров чемпионата России среди профессионалов в обеих программах.
Европейская программа включает медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп (быстрый фокстрот). Латиноамериканская — ча-ча-ча, самбу, румбу, пасодобль и джайв.
Общий призовой фонд чемпионата России по танцевальному спорту среди профессионалов составит 5,4 млн рублей. Пары-победители в европейской и латиноамериканской программах заработали по 1 млн рублей. Эти же пары завоевали призы зрительских симпатий по итогам голосования прибывших болельщиков, они дополнительно получили по 250 тыс. рублей.