Определены первые чемпионы России в танцевальном спорте среди профессионалов

Чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов прошел впервые. Турнир открыла президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. «Сегодня действительно исторический момент, первый официальный чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов. Сегодня вы задаете тон, темп, уровень, которым будут следовать те, кто придет за вами. Я очень надеюсь, что вы сумеете не только показать свое профессиональное мастерство, но и раскрыть свою душу, показать свою историю, позволить заглянуть внутрь вашей пары, прочесть то, что вы захотите нам рассказать», — сказала Ерастова, которая награждала победителей и призеров чемпионата России среди профессионалов в обеих программах.