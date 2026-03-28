Словакия намерена блокировать новый пакет санкций ЕС против России

Руководство Евросоюза рассматривает возможность введения очередных ограничительных мер против России. Это будет уже 20-й по счету пакет санкций. Однако премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна заблокирует новые ограничения из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». С таким предупреждением политик выступил в видеообращении.