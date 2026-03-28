Сезон охоты стартует в Нижегородской области с 1 апреля

В Нижегородской области определены сроки весеннего периода охоты в 2026 году, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Раньше всех — с 1 апреля — откроется охота на селезней уток с использованием живых подсадных манных птиц. Этот этап продлится до 10 мая и будет действовать на всей территории охотничьих угодий региона.
Для добычи боровой и водоплавающей дичи область традиционно разделена на южную и северную зоны. В южных округах охота на глухаря, тетерева и вальдшнепа начнется со второй субботы апреля, а в северных — с третьей субботы месяца. На гусей и казарок сезон откроется на неделю позже относительно боровой дичи в каждой из зон соответственно. Каждый из этих этапов ограничен продолжительностью в 10 календарных дней.
Также в министерстве напомнили о действующих сроках охоты на медведей и пушных зверей. В частности, весенний период охоты на бурого медведя установлен с 21 марта по 10 июня. Охотникам необходимо строго соблюдать правила, утвержденные указом губернатора, и иметь при себе все необходимые разрешительные документы при выходе в лес.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить разрешение на охоту через Госуслуги.