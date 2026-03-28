Нижегородцам напомнили, как не заразиться мышиной лихорадкой

Как не заразится геморрагической лихорадкой при посещении своего садового дома после зимы? О мерах профилактики напомнили сотрудники Роспотребнадзора.
Переносчики заболевания — обычные мыши. Поэтому лихорадку еще называют мышиной. Особенно опасны грызуны для частных домов в сельской местности. Они могут зимовать в доме, поэтому важно знать о путях распространения, симптомах и защите от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Рекомендуется после долгой зимы сделать в доме генеральную уборку, не забывая защитить дыхательные пути. Основные симптомы, которые должны сразу насторожить — головная боль, высокая температура, боли в горле, увеличенные лимфоузлы, боли в пояснице или боли в суставах.
Наталья Садыкова, заместитель главного государственного санитарного врача по Нижегородской области:
«Не допускайте грызунов к своему жилищу, к своим хозяйственным постройкам. Своевременно вывозите мусор, исключайте гнездование грызунов на своих территориях. Так, если вы долго не находитесь в своем жилище, это приусадебный участок, дачный домик, перед тем, как обосноваться в нем, лучше его проветрить достаточно хорошо и провести влажную уборку».