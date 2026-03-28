На Кубани расследуют гибель 25-летнего мужчины, поступившего в больницу с жаром

В Краснодарском крае 25-летний мужчина умер в больнице, пожаловавшись на температуру. Об этом со сылкой на его сестру сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
В ноябре прошлого года Константин из Геленджика обратился в больницу с жалобами на высокую температуру и сильное обезвоживание. Родные отвезли его в приемный покой, оттуда направили в инфекционное отделение.
Вечером мама приехала передать лекарства, но в палате сына не оказалось. Он был в реанимации. Врачи сообщили, что у мужчины начался анафилактический шок на антибиотик, который вводили капельно. Родным сказали, что состояние стабилизировали. Но на следующее утро пациент умер.
По словам сестры погибшего Анны, записи с камер видеонаблюдения в больнице пропали. Восстановить их, по словам женщины, будет сложно.
Вскрытие показало, что у Константина был прокол сонной артерии и вены в шее. После этого началось кровотечение, которое, по версии родных, никто не заметил до утра. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
В минздраве Кубани отказались от комментариев, сославшись на врачебную тайну. Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.
