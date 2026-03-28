МИД Пакистана: Иран согласился пропустить через Ормуз 20 судов

Иранская сторона согласилась пропустить через Ормузский пролив 20 судов под пакистанским флагом, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

Источник: Аргументы и факты

«Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом; ежедневно через пролив будут проходить два судна», — написал он на своей странице в соцсети X*.

По его словам, решение Ирана является важным шагом, который «укрепит коллективные усилия по достижению мира в регионе».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

По словам президента Соединённых Штатов Дональд Трампа, США ведут переговоры с Ираном. Он отметил, что «будет здорово, если удастся что-нибудь придумать». Кроме того, он заявил, что Ближний Восток якобы «максимально близок к наступлению новой свободной эпохи».

По данным MS NOW, Трамп потерял интерес к операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.

* Соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше