МИД Пакистана: Иран согласился пропустить через Ормуз 20 судов

Иранская сторона согласилась пропустить через Ормузский пролив 20 судов под пакистанским флагом, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
«Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом; ежедневно через пролив будут проходить два судна», — написал он на своей странице в соцсети X*.
По его словам, решение Ирана является важным шагом, который «укрепит коллективные усилия по достижению мира в регионе».
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
По словам президента Соединённых Штатов Дональд Трампа, США ведут переговоры с Ираном. Он отметил, что «будет здорово, если удастся что-нибудь придумать». Кроме того, он заявил, что Ближний Восток якобы «максимально близок к наступлению новой свободной эпохи».
По данным MS NOW, Трамп потерял интерес к операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.
* Соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры.