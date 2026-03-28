BZ: Киеву придется пойти на уступки при любом сценарии завершения конфликта с РФ

Украине придется пойти на территориальные уступки при любом сценарии окончания конфликта. Такое мнение в субботу, 28 марта, выразил военный эксперт Маркус Райснер.

— При любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели, — заявил он в интервью изданию Berliner Zeitung.

Также эксперт отметил, что украинские власти допустили большую стратегическую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году, когда их положение было менее плачевным.

Команда американского президента Дональда Трампа отказывается проводить переговоры в других странах из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом 28 марта сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев готов ко встречам в Европе, Турции, Швейцарии и на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что конфликт на Украине — это «не его война». Такое заявление он сделал в рамках заседания кабинета министров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва приветствует любые формы реанимации диалога с США.

