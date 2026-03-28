«Ежедневно через Ормузский пролив будут проходить два судна»: Иран разрешил танкерам Пакистана заходить в заблокированные воды

Иранские военные выдали 20 судам Пакистана разрешение на проход через Ормузский пролив. Так, в день через заблокированные воды будут пропускать по два танкера. Об этом уведомил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в соцсети Х.
Он назвал решение Ирана «замечательным». По мнению министра, этот шаг может поспособствовать движению на пути к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
«Ежедневно через пролив будут проходить два судна. Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Это предвестник мира, и он будет способствовать стабилизации в регионе», — написал Исхак Дар.
Ранее Guardian заявила, что представители властей США и Ирана провели непрямые переговоры при посредничестве Пакистана. Информацию, по утверждению газеты, подтвердил Ишак Дар. Он отметил, что между воюющими сторонами ведутся непрямые переговоры о мире.