«Ежедневно через Ормузский пролив будут проходить два судна»: Иран разрешил танкерам Пакистана заходить в заблокированные воды

Глава МИД Дар: Иран разрешил 20 судам Пакистана пройти через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные выдали 20 судам Пакистана разрешение на проход через Ормузский пролив. Так, в день через заблокированные воды будут пропускать по два танкера. Об этом уведомил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в соцсети Х.

Он назвал решение Ирана «замечательным». По мнению министра, этот шаг может поспособствовать движению на пути к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Ежедневно через пролив будут проходить два судна. Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Это предвестник мира, и он будет способствовать стабилизации в регионе», — написал Исхак Дар.

Ранее Guardian заявила, что представители властей США и Ирана провели непрямые переговоры при посредничестве Пакистана. Информацию, по утверждению газеты, подтвердил Ишак Дар. Он отметил, что между воюющими сторонами ведутся непрямые переговоры о мире.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше