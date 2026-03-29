Что можно и нельзя делать в Саввин день 29 марта на Тележный день

Православная церковь 29 марта вспоминает святого Савина Ермопольского. В народе отмечают Саввин день. Вместе с тем существует еще одно название — Тележный день. Все дело в том, что 29 марта на телеге объезжали всю деревню для привлечения удачи.
Что нельзя делать 29 марта.
Не рекомендуется ссориться, вступать в конфликты. День не подходит для того, чтобы давать и брать деньги в долг. Подобное может грозить финансовыми проблемами. Не следует выбрасывать мусор. Предки верили, что вместе с ним можно выбросить удачу.
Что можно делать 29 марта.
По традиции, в названный день мужчины осматривали повозки и чинили их при необходимости. Кроме того, день походит для покупок. А еще 29 марта обязательно гадали на любовь.
Согласно приметам, быстро плывущие по небу облака указывают на хорошую погоду. Если же 29 марта туман, то ждали дождей.
